ماكرون: تمرد فاجنر يظهر وجود انقسامات داخل المعسكر الروسى

جدة - نرمين السيد - واعتبر وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، كذلك تمرّد قائد مجموعة "فاجنر" يفجينى بريجوجين الذى تم إحباطه، كاشفًا عن وجود "تصدّعات حقيقية" على مستوى سلطة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".
وكان يفجينى بريجوجين، قائد "فاجنر"، أعلن التمرد على القيادة العسكرية الروسية، فيما اتهمت روسيا "بريجوجين" بالدعوة إلى تمرد مُسلح، بعدما زعم بدون أدلة أن القيادة العسكرية الروسية قتلت عددًا ضخمًا من مقاتليه فى ضربة جوية، وتعهد بالانتقام.
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