مراسل القاهرة الإخبارية: إصابة 7 أشخاص فى انفجار سيارة بإسطنبول

جدة - نرمين السيد - أفاد عمر أحمد، مراسل "القاهرة الإخبارية" من تركيا، فى نبأ عاجل منذ قليل، بانفجار سيارة تعمل بالغاز الطبيعى داخل مبنى يستخدم كورشة لتصليح السيارات فى منطقة بنديك بمدينة إسطنبول، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





وذكر "أحمد" فى رسالة على الهواء، اليوم الأحد، أن الانفجار أسفر عن إصابة 5 مواطنين أتراك تصادف وجودهم فى المنطقة وقت الانفجار، فضلًا عن اثنين أخرين حاولا إطفاء الحريق الذى نشب جراء الانفجار وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقى العلاج. وكشف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن هذا النوع من السيارات تحظر السلطات التركية دخولها المناطق المغلقة تحسبًا لانفجارها.

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