بعد تمرد فاجنر.. ماذا تعرف عن الشركات الأمنية الخاصة؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وبدأ تأسيس الشركات الأمنية الخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت شركة داين كورب الأمريكية أولها وتأسست سنة 1946.
وتزايد الطلب على خدمات هذه الشركات بعد نهاية الحرب الباردة، وأصبحت صناعة كبرى ويوظف بعضها حاليا 100 ألف موظف.
والشركات الأمنية فى أوروبا توظف حاليا قرابة 2.2 مليون شخص، وحذر خبراء التهديدات الدولية من خطورة نشاط هذه الشركات.
وكان غياب التنظيم القانونى والرقابة مبعث قلق الخبراء من نشاطها، ويعتبر القانون الدولى موظفى الشركات الأمنية الخاصة مدنيين، ويُعامل المشارك منهم فى النزاعات الدولية كل على حسب حالته.
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