وقالت شبكة “إيه بى سي”: “وقع الحادث حوالى الساعة 04:30 بالتوقيت المحلي… وكان من بين ضحايا إطلاق النار امرأتان ورجل”.
وأكدت أنه تم نقل الضحايا إلى المستشفيات مصابين بجروح لا تشكل خطرا على حياتهم.
وأشارت إلى أنه “حتى الآن، لم يُعرف أى شيء عن الاعتقالات المحتملة فى هذا الصدد”.
وأوضحت شبكة “إيه بى سي” الأمريكية، أن الشرطة الأمريكية تبحث عن الجاني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشرطة الأمريكية: مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى إطلاق نار بمدينة كانساس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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