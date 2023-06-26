العالم اليوم - قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على معسكر للشرطة في الخرطوم

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 يونيو 2023 02:17 صباحاً - أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، أنها سيطرت على معسكر للشرطة، الأحد، في الوقت الذي تسعى به لتحقيق مكسب في حربها مع الجيش وسط قتال عنيف في الخرطوم.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان إنها سيطرت بشكل كامل على معسكر لقوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة جنوبي الخرطوم، ونشرت لقطات لمقاتليها داخل المنشأة وكان بعضهم يخرج صناديق ذخيرة من أحد المستودعات.

وذكرت في وقت لاحق أنها صادرت 160 عربة كاملة التسليح، و75 ناقلة جنود مدرعة، و27 دبابة.

ولم تتمكن "رويترز" من التحقق من صحة اللقطات، كما لم يصدر تعليق حتى الآن من الجيش أو الشرطة.

التصعيد مستمر