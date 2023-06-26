العالم اليوم - قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على معسكر للشرطة في الخرطوم

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 يونيو 2023 02:17 صباحاً - أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، أنها سيطرت على معسكر للشرطة، الأحد، في الوقت الذي تسعى به لتحقيق مكسب في حربها مع الجيش وسط قتال عنيف في الخرطوم.
وقالت قوات الدعم السريع في بيان إنها سيطرت بشكل كامل على معسكر لقوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة جنوبي الخرطوم، ونشرت لقطات لمقاتليها داخل المنشأة وكان بعضهم يخرج صناديق ذخيرة من أحد المستودعات.
وذكرت في وقت لاحق أنها صادرت 160 عربة كاملة التسليح، و75 ناقلة جنود مدرعة، و27 دبابة.
ولم تتمكن "رويترز" من التحقق من صحة اللقطات، كما لم يصدر تعليق حتى الآن من الجيش أو الشرطة.
التصعيد مستمر
- يستعر قتال عنيف في الخرطوم وبحري وأم درمان، وهي المدن الثلاث التي تشكل منطقة العاصمة، منذ مساء السبت، مع دخول الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعه الحادي عشر.
- أشار شهود أيضا إلى زيادة حادة في أعمال العنف خلال الأيام الماضية في نيالا، أكبر مدن إقليم دارفور غرب البلاد.
- دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر، السبت، فيما يتعلق بالاستهداف العرقي وقتل أفراد من جماعة المساليت في الجنينة بولاية غرب دارفور.
- العاصمة السودانية ومدينة الجنينة هما الأكثر تضررا من الصراع الذي اندلع في 15 أبريل، غير أن التوتر والاشتباكات تصاعدا الأسبوع الماضي في أجزاء أخرى من دارفور وفي كردفان جنوب البلاد.
- زادت الأعمال القتالية منذ أن انتهك طرفا الصراع سلسلة من اتفاقات وقف إطلاق النار التي جرى التوصل إليها في جدة، بعد محادثات قادتها السعودية والولايات المتحدة، علما أن المحادثات تأجلت الأسبوع الماضي.
- ينشر الجيش منذ أسابيع قوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة لخوض عمليات ميدانية، وسبق أن استخدمت القوات لتنفيذ عمليات في عدة مناطق ولمواجهة محتجين تظاهروا ضد إجراءات الجيش عام 2021.
- فرضت الولايات المتحدة العام الماضي عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة السودانية، بسبب استخدامها القوة المفرطة في مواجهة المحتجين.
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