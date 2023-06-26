العالم اليوم - تعليق وصول الطائرات إلى واشنطن بسبب "إصلاحات"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 يونيو 2023 02:17 صباحاً - أعلنت إدارة الطيران الاتحادية تعليق وصول الطائرات إلى المطارات في محيط العاصمة الأميركية واشنطن، الأحد، أثناء إجراء إصلاحات في نظام اتصالات بمنشأة للتحكم في مراقبة الرادار.

وقالت الإدارة في بيان: "تحولت المنشأة إلى نظام احتياطي. يستثنى من ذلك الرحلات من نيويورك إلى العاصمة، كما تستمر الرحلات التي تقلع من مطارات منطقة واشنطن".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر تعليق وصول الطائرات إلى واشنطن بسبب "إصلاحات" .. في رعاية الله وحفظة