الرئيس البيلاروسى يجري محادثات هاتفية مع نظيريه الروسى والكازاخستانى

جدة - نرمين السيد - وأفاد المكتب الصحفى للرئيس البيلاروسى -وفقا لوكالة "بيلتا" البيلاروسية- بأن الرئيس البيلاروسى أجرى محادثات مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين. كما تحدث لوكاشينكو مع نور سلطان نزارباييف، عبر الهاتف، وناقشا الوضع الدولي، والوضع فى المنطقة، والعلاقات البيلاروسية الكازاخستانية.

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