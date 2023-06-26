العالم اليوم - "استراحة لمدة عام".. قرار صادم من ميسي قبيل "مغامرة ميامي"

انتم الان تتابعون خبر "استراحة لمدة عام".. قرار صادم من ميسي قبيل "مغامرة ميامي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 يونيو 2023 03:22 صباحاً - كشف تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية أن أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي سيحصل على استراحة لمدة عام من اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين، للتركيز على مسيرته الجديدة مع فريق إنتر ميامي الأميركي.

وأوضحت الصحيفة أن ميسي، الذي احتفل بعيد ميلاده السادس والثلاثين، السبت، أبلغ المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني برغبته في الحصول على إجازة من تمثيل "راقصي التانغو".

ويحتاج سكالوني إلى استشارة مسؤولي الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قبل تنفيذ رغبة ميسي، الذي قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم 2022، وقبلها بعام للفوز بـ"كوبا أميركا".

وكشفت "ميرور" أنه من المرجح أن يوافق الاتحاد الأرجنتيني على رغبة ميسي، الذي انتقل من باريس سان جرمان الفرنسي إلى الدوري الأميركي، بعد إنجازاته الكبيرة التي حققها خلال العامين الماضيين.

ويستعد ميسي للانتقال إلى ميامي للعيش هناك، ويعتقد أنه سيحتاج بعض الوقت للتأقلم مع الحياة الجديدة، من أجل أخذ مغامرته في الدوري الأميركي على محمل الجد.

وقالت الصحيفة إن رغبة ميسي في الحصول على "الاستراحة الدولية" تهدف إلى "تمكينه وعائلته من التكيف مع محيطهم الجديد في ميامي، على المستويين المهني والشخصي".

وإن تحققت رغبة ميسي، فإنه سيعود إلى اللعب دوليا مع انطلاق بطولة "كوبا أميركا" التي تنطلق يوم 20 يونيو 2024، وتستضيفها الولايات المتحدة.

ويعرف المقربون من ميسي أن اهتمامه بعائلته لا يقل عن عنايته بمسيرته الكروية المظفرة.