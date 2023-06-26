العالم اليوم - بتدريب غربي.. 17 ألف مدني أوكراني تحولوا إلى جنود

انتم الان تتابعون خبر بتدريب غربي.. 17 ألف مدني أوكراني تحولوا إلى جنود من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 يونيو 2023 03:22 صباحاً - درّبت بريطانيا وحلفاء لها أكثر من 17 ألف أوكراني خلال العام الماضي، لمساعدة كييف في صد الهجوم الروسي، حسبما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الإثنين.

وخضع المتدربون لبرنامج "شاق" مدته 5 أسابيع، قالت الوزارة إنه حولهم "من مدنيين إلى جنود".

وبدأت بريطانيا و9 دول شريكة، هي النرويج وفنلندا والسويد والدنمارك وليتوانيا وهولندا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، هذه المبادرة لتجنيد متطوعين جدد في القوات المسلحة الأوكرانية، في يونيو من العام الماضي.

ويهدف برنامج التدريب الذي تقوده لندن وأطلق عليه اسم عملية "إنترفليكس"، إلى تعليم المجندين الذين لديهم خبرة عسكرية قليلة أو معدومة مهارات مختلفة، بما في ذلك التعامل مع الأسلحة والإسعافات الأولية في ساحة المعركة، وتكتيكات الدوريات.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس: "ستواصل المملكة المتحدة وشركاؤنا الدوليون تقديم هذا الدعم الحيوي ومساعدة أوكرانيا في الدفاع ضد العدوان الروسي، طالما تطلب الأمر ذلك".

وعرضت بريطانيا في البداية تدريب ما يصل إلى 10 آلاف أوكراني على مهارات ساحة المعركة، بناء على التدريب الأساسي الذي يتلقاه الجنود في المملكة المتحدة، وتم حاليا توسيع البرنامج لتدريب حوالى 30 ألف مجند بحلول عام 2024، وفق وزارة الدفاع البريطانية.

وقالت الوزارة إن التدريب أحدث "فارقا كبيرا في الفاعلية القتالية" لأوكرانيا، وأضافت: "القوات المسلحة البريطانية تحافظ على اتصال وثيق مع أوكرانيا لتحسين الدورة التدريبية وتطويرها بناء على المهارات التي تشتد الحاجة إليها في ساحة المعركة".