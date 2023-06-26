جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية الصينية، أمس الأحد، دعم الصين ل روسيا فى الحفاظ على الاستقرار الوطنى وتحقيق التنمية والازدهار، وذلك ردا على محاولة التمرد التى أقدم عليها قائد مجموعة "فاجنر" شبه العسكرية الروسية يفجينى بريجوزين، التى كانت تدعم الجيش الروسى فى العملية العسكرية بأوكرانيا.





وردا على استفسار إعلامي، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية - بحسب ما نقلته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية - إن حادث مجموعة "فاجنر" شأن داخلى لروسيا. وأضاف المتحدث أن الصين -باعتبارها جارة صديقة ل روسيا وشريكا استراتيجيا شاملا للتنسيق فى العصر الجديد- تدعم روسيا فى الحفاظ على الاستقرار الوطنى وتحقيق التنمية والازدهار. يذكر أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الروسية وقائد مجموعة "فاجنر", بوساطة من الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، وافقت فيها موسكو على خروج يفجينى بريجوزين من روسيا وتوجهه إلى بيلا روسيا مقابل إسقاطها الدعوى الجنائية المرفوعة ضده.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "الخارجية" الصينية: حادث مجموعة فاجنر شأن داخلي لروسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.