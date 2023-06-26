العالم اليوم - قطار المشاعر المقدسة يبدأ أولى رحلاته بموسم الحج

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 يونيو 2023 04:20 صباحاً - انطلقت الأحد أولى رحلات القطار التشغيلية لموسم الحج هذا العام، لنقل حجاج بيت الله الحرام بين المشاعر المقدسة، عرفات ومنى ومزدلفة.

وقال رئيس قسم العلاقات الحكومية والعامة بالخطوط الحديدية السعودية خالد يوسف الفرحان، إن قطار المشاعر المقدسة يربط بين عرفات ومزدلفة ومنى في 9 محطات. وأشار الفرحان إلى مجموعة من المعلومات المهمة بخصوص هذا القطار، قائلا: قطار المشاعر كهربائي لا يصدر أي انبعاثات كربونية، ويحل محل 50 ألف حافلة تعمل بالوقود.

عدد القطارات 17، وينقل القطار الواحد 72 ألف راكب خلال ساعة واحدة.

الطاقة الاستيعابية في الرحلة تبلغ 3 آلاف شخص.

تبلغ سرعته 80 كيلومترا في الساعة.

يقطع المسافة بين منى وعرفات في 20 دقيقة.

نقل القطار في موسم الحج عام 2022 مليونا و350 ألف راكب، بينما كان هذا الرقم في عام 2019 مليونين و300 ألف راكب.

تم التعاقد مع 7500 موظف موسمي لإدارة الحشود داخل محطات القطار في موسم الحج.

يتحدث الموظفون الذين يعملون على إدارة الحشود في الحج عدة لغات، مثل الإنجليزية والأردو والتركية والإندونيسية والعربية.

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