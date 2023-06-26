وزير الدفاع الأوكرانى يبحث مع نظيره الأمريكى الهجوم على القوات الروسية

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الدفاع الأوكرانى أولكسى ريزنيكوف مع نظيره الأمريكى لويد أوستن -هاتفيًا- الهجوم المضاد الذى تشنه القوات الأوكرانية على القوات الروسية، والاضطرابات الأخيرة التى شهدتها موسكو.





وأضاف وزير الدفاع الأوكرانى -فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، أنه ناقش كذلك مع نظيره الأمريكى الخطوات الرامية لتعزيز القوات المسلحة الأوكرانية. وقال وزير الدفاع الأوكرانى إن "السلطات الروسية باتت ضعيفة"، وإن "انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا الخيار الأفضل للكرملين".

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