العالم اليوم - بعد الكارثة.. ما المدينة ذات الهواء الأكثر تلوثا في العالم؟

انتم الان تتابعون خبر بعد الكارثة.. ما المدينة ذات الهواء الأكثر تلوثا في العالم؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 يونيو 2023 07:20 صباحاً - غطى دخان كثيف مونتريال، الأحد، بسبب حرائق الغابات التي لا تزال نشطة في كندا، مما جعل من هواء هذه المدينة الهواء الأكثر تلوثا في العالم وفقا لشركة متخصصة في دراسة ملوثات الغلاف الجوي.

ويسري في عدد من مناطق كيبيك تحذير من الضباب الدخاني، أصدرته وزارة البيئة الكندية.

وهناك الكثير من الجسيمات الدقيقة العالقة في الجو، لدرجة أن مونتريال باتت الأحد المدينة ذات جودة الهواء الأسوأ في العالم، حسب شركة "إيكير" السويسرية.

وكتب لوك رابوين، رئيس بلدية بلاتو مون رويال في مونتريال، على "تويتر"، أن "لجنة تنسيق إجراءات الطوارئ تطلب منا إغلاق حمامات السباحة والأحواض والمنشآت الرياضية الخارجية حتى ظهر الإثنين على الأقل".

وقالت فوف لوباج فاليه (18 عاما): "إنه حقا مثل الضباب، باستثناء أن الأمر في هذه الحالة يتعلق بدخان بسبب حرائق الغابات. من الصعب حقا التنفس. إنه أيضا يؤلم العيون قليلا".

وكان مقررا أن تقام حفلات موسيقية بعد ظهر الأحد، وأضافت فوف: "كان مفترضا أن نذهب إلى مهرجان بيكنيك إلكترونيك لكنه ألغي".

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