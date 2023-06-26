البيت الأبيض: بايدن وزيلينسكى ناقشا هاتفيا الدعم الأمريكى لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح البيت الأبيض -فى بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية مساء الأحد أن بايدن جدد التأكيد على الدعم الأمريكى الثابت لأوكرانيا. وأشار البيان إلى أن زيلنسكى بحث مع بايدن توسيع التعاون الدفاعى مع واشنطن، وتزويد كييف بأسلحة بعيدة المدى.

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