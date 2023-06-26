القوات الأوكرانية تقصف مواقع للقوات الروسية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، أن نظام كييف نفذ قصفا لمواقع مدنية بينها الجسور على الحدود الإدارية بين منطقة خيرسون وشبه جزيرة القرم بالقرب من تشونغار.

وأوضحت أنه وفقا للبيانات الأولية، تم الاستهداف بصواريخ "ستورم شادو" ما أدى إلى تضرر الطريق الرابط بين خيرسون والقرم دون وقوع إصابات بين المدنيين.

ولفتت إلى أن نظام كييف يريد ترهيب سكان خيرسون، وبث الذعر بين المدنيين، ، مشيرا إلى أنه سيتم إصلاح الجسور بسرعة، واستعادة حركة المرور عبر الجسور .