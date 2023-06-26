العالم اليوم - لمن يخشون المطبات الهوائية.. تعرف على أفضل مقعد بالطائرة

انتم الان تتابعون خبر لمن يخشون المطبات الهوائية.. تعرف على أفضل مقعد بالطائرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 يونيو 2023 09:22 صباحاً - كشف طيارو الخطوط الجوية البريطانية أن جميع الرحلات الجوية تتخللها مطبات هوائية، وأشاروا إلى المقاعد الأفضل للمسافرين الذين يخافون ركوب الطائرة، ويخشون المطبات.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الطيارين قولهم إنه في أغلب الأحيان يتم تسجيل الاضطراب على الوجهات السياحية الرئيسية إلى الولايات المتحدة وكندا ومنطقة البحر الكاريبي.

وأوضحت أن خلال الرحلات إلى أوروبا "تهتز" الطائرات خلال عبورها لجبال الألب في سويسرا والنمسا، كما "تهتز" دائما فوق اليابان، وفي طريقها إلى أستراليا تهتز في النهاية فقط، أي بالقرب من سيدني أو ملبورن.

ويقول خبراء الطيران إنه من الأفضل الجلوس في وسط الطائرة، وأكثر اهتزاز يشعرون به في ذيلها.

لكن الخبراء يعتقدون أن الاختلاف ليس كبيرا، وهذا ليس ملحوظا على الإطلاق أثناء الرحلات على متن الطائرات الضخمة مثل "دريملاينر" من شركة "بوينغ" و آيرباص آيه 380 ذات الطابقين.

ومن عام 1979 إلى عام 2020 ازداد الاضطراب أثناء الرحلات الجوية بنسبة 55 بالمئة وذلك في الأصل بسبب تغير المناخ، ومن المتوقع أن يصبح هذا الاضطراب أكثر ارتدادا واستمرار وشدة في المستقبل.

من جهته، تحدث الطيار ستيف أولرايت من "الخطوط الجوية البريطانية أن "الطائرات الحديثة متينة للغاية والطيارون مستعدون للاضطرابات".

وأضاف أن الطائرة التي تهتز في السماء يمكن مقارنتها بسيارة تسير فوق المطبات في الطريق، متابعا: "إنه أمر مزعج، لكنه آمن".

أنواع الاضطرابات الجوية