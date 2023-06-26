العالم اليوم - أوبك: الطلب على النفط سيصل لـ110 ملايين برميل يوميا في 2045

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 يونيو 2023 09:22 صباحاً - قال هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الاثنين، إن أوبك تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط إلى 110 ملايين برميل يوميا بحلول 2045، وأن يرتفع إجمالي الطلب على الطاقة بمقدار 23 بالمئة بحلول عام 2045.

وكانت "أوبك" أبقت هذا الشهر على توقعاتها للطلب العالمي على النفط في العام الجاري دون تغيير يذكر للشهر الرابع، لكنها حذرت من أن الاقتصاد العالمي يواجه غموضا متزايدا مع تباطؤ النمو في النصف الثاني من العام.

وقالت "أوبك" في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.35 مليون برميل يوميا أو 2.4 بالمئة في 2023.

ولم يتغير هذا تقريبا عن 2.33 مليون برميل يوميا في توقعات مايو.

ويتخذ تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة أوبك وروسيا وحلفاء آخرين، مزيدا من الخطوات لدعم سوق النفط في عام 2023.

وفي الرابع من يونيو، أعلن التحالف الحزمة الثانية من تخفيضات الإنتاج منذ أبريل وتعهدت السعودية بخفض طوعي مقداره مليون برميل يوميا بداية من يوليو. لكن أسعار النفط الخام ظلت خاضعة لتأثير القلق من تباطؤ النمو الاقتصادي والطلب.