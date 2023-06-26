العالم اليوم - استثمارات إماراتية جديدة في قطاع السياحة المصري

انتم الان تتابعون خبر استثمارات إماراتية جديدة في قطاع السياحة المصري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

وأكد رئيس مجلس ادارة الشركة، محمد سيف السويدي، أن المخصص الاستثماري الجديد موجه لبناء مشروع فندقي كبير بمنطقة أهرامات الجيزة.

وأضاف أن الشركة - المملوكة بنسبة 85 بالمئة؜ لصندوق أبو ظبي للتنمية - تساهم من خلال الفندق الجديد في تطوير هذه المنطقة الأثرية العالمية، تماشيا مع خطط الحكومة المصرية التي تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير نهاية العام الجاري، ليشكل إضافة أثرية قوية من شأنها أن تغير الوجه الحضاري لتلك المنطقة الاستراتيجية.

من جهته قال الرئيس التنفيذي للشركة يحي قطب، في تصريح خاص لـ "اقتصاد دوت الخليج"، إن الشركة تقوم كذلك بتطوير وتحديث كافة مشروعاتها الفندقية في شرم الشيخ والغردقة بتكلفة تقدر بنحو 80 مليون دولار، وذلك بهدف الارتقاء بقطاع الضيافة الفندقية ودعم السياحة المصرية التي تعد أحد أهم روافد الاقتصاد المصري وتسهم بنسبة 11 بالمئة في الدخل القومي للبلاد.

وكشف عن الخطط التوسعية للشركة التي تدرس حاليا العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، بهدف ضخ مزيد من الاستثمارات سعيا لتعزيز حضورها في صناعة السياحة المصرية، من أجل المساهمة في مضاعفة عدد الغرف الفندقية في مصر من 250 ألفا إلى نصف مليون غرفة، وهو العدد الذي تستهدفه الحكومة المصرية في إطار خطتها الاستراتيجية لتحقيق قفزة في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر بحلول 2030 لتصل إلى 30 مليون سائح سنويا.