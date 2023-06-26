العالم اليوم - تواصل أميركي روسي بشأن "تمرد فاغنر"

انتم الان تتابعون خبر تواصل أميركي روسي بشأن "تمرد فاغنر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 يونيو 2023 10:23 صباحاً - ذكرت وكالة الإعلام الروسية، الإثنين، نقلا عن مصدر لم تكشفه أن السفارة الأميركية في روسيا تواصلت مع وزارة الخارجية الروسية لمناقشة الوضع الأمني بعد تمرد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بقيادة رئيسها يفغيني بريغوجن.

وقال المصدر: "تم الاتصال بالسفارة عبر البريد الإلكتروني"، وبحث الوضع الأمني في روسيا بعد محاولة تمرّد "فاغنر".

وفي وقت سابق، تحدثت وسائل إعلام أميركية عن اتصالات بين السفارة الأميركية ووزارة الخارجية الروسية.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن مسؤولي الإدارة الأميركية على اتصال بنظرائهم الروس بشأن أمن الأميركيين في روسيا.

وأكد أنه لم يتصل بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وأضاف: "لكن مسؤولين آخرين في الإدارة تحدثوا إلى نظرائهم في روسيا، لأننا نريد أولا التأكد من أن روسيا تدرك أن لديها التزامات بضمان سلامة المواطنين الأميركيين وموظفينا على أراضيها".