خفر السواحل الأمريكى يحقق فى أسباب انفجار الغواصة «تيتان»

جدة - نرمين السيد - أعلن خفر السواحل الأمريكى اليوم الإثنين، الشروع فى تحقيق لمعرفة أسباب وقوع انفجار الغواصة السياحية "تيتان" الأسبوع الماضى أثناء رحلة لموقع حطام السفينة العملاقة "تيتانيك" شمال الأطلسى.





وأوضح خفر السواحل الأمريكى ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية ـ أن الهدف الأساسى هو منع حادثة مماثلة من خلال تقديم التوصيات اللازمة لتعزيز سلامة المجال البحرى فى جميع أنحاء العالم. يأتى ذلك عقب يوم من إعلان السلطات الكندية فتح تحقيق حول سبب انفجار الغواصة التى كانت تحمل على متنها خمسة أشخاص.

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