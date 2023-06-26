لجنة مكافحة الإرهاب الروسية: الوضع فى منطقة موسكو مستقر

جدة - نرمين السيد - وكانت العاصمة الروسية فعلت نظام عمليات مكافحة الإرهاب على خلفية العصيان المسلح الذى حاولت مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة تنفيذه فى روسيا. وأعلنت المدينة إلغاء أو تأجيل الأحداث الترفيهية والعامة التى جرى الإعلان عنها مسبقًا، وحث عمدة المدينة المواطنين على التزام الهدوء وعدم الثقة إلا بمصادر المعلومات الرسمية.

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