كييف: تحرير 130 كيلومترًا على الجبهة الجنوبية منذ بدء الهجوم المضاد

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الإثنين، تحرير 130 كيلومترًا مربعًا تقريبا على الجبهة الجنوبية منذ بدأت كييف هجومها المضاد، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





ووفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الإثنين، إسقاط صاروخين من طراز "كاليبر"، وسبع طائرات دون طيار من طراز شاهد. وقالت الوكالة إن الروس هاجموا الأراضى الأوكرانية من الاتجاه الشمالى بأربع طائرات بدون طيار مجهولة الهوية "يفترض أنها طائرات بدون طيار" حيث تم تدميرها جميعا داخل منطقة عمليات القيادة الجوية المركزية".

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