انهيار جسر يتسبب بسقوط قطار فى نهر بمونتانا بأمريكا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأدى الحادث إلى سقوط 8 عربات قطار على الأقل فى النهر، وتسرب مواد خطرة فى المياه، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق للوقوف على الأضرار والتداعيات.
وأغلقت السلطات المحلية مجرى النهر لمنع محتويات العربات من الوصول إلى الأراضى الزراعية المجاورة.
وقال متحدث باسم شركة سكك الحديد "مونتانا ريل لينك"، إن طاقم القطار لم يصب بأذى.
وهذه ليست المرة الأولى التى يخرج فيها قطار شحن عن مساره فى الولايات المتحدة فى العام الجارى، ففى الرابع من شهر مارس، وقع حادث سكة حديد كبير فى ولاية أوهايو، عندما خرج قطار شركة "نورفولك ساوثرن" المحمل بمواد كيميائية عن مساره.
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