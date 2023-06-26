الدفاع الأوكرانية: إسقاط صاروخين روسيين وسبع طائرات دون طيار

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن القوات: إن "ثلاثة صواريخ كاليبر كروز أطلقت من غواصة فى البحر الأسود و8 طائرات بدون طيار من طراز شاهد -136 / 131 من الساحل الشرقى لبحر آزوف حيث نجحت القيادة الجوية الجنوبية فى إسقاط صاروخين من طراز كاليبر وسبع طائرات مسيرة".

وذكرت الوكالة أنه "بالإضافة إلى ذلك، هاجم الروس الأراضى الأوكرانية من الاتجاه الشمالى بأربع طائرات بدون طيار مجهولة الهوية "يفترض أنها طائرات بدون طيار" حيث تم تدميرها جميعا داخل منطقة عمليات القيادة الجوية المركزية".