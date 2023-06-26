العالم اليوم - يوم التروية.. الأمن يبدأ خطط التفويج للحجاج

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 يونيو 2023 11:25 صباحاً - بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم الإثنين، بالتوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، والمبيت فيها في طريقهم للوقوف بمشعر عرفة.

وشرع الأمن العام بتنفيذ خطط تفويج يوم التروية لحجاج بيت الله الحرام بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة، وسط متابعة أمنية مكثفة من قيادات أمن الحج.

واتخذ الأمن العام كافة التدابير الوقائية لضمان أمن وسلامة الحجاج.

ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بعد 7 كيلو مترات شمال شرقي المسجد الحرام، وهو حد من حدود الحرم تحيطه الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكَن إلا مدة الحج، ويحَدُّه من جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي "محسر".

ويحرم المتمتعون المتحللون من العمرة من أماكنهم سواء داخل مكة أو خارجها، حيث يبقى الحجاج بها إلى ما بعد بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة، يتوجهون بعدها للوقوف بعرفة (الوقفة الكبرى)، ثم يعودون إليها بعد "النفرة" من عرفة والمبيت بمزدلفة لقضاء أيام (10 - 11 - 12 - 13)، ورمي الجمرات الثلاث جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى إلا من تعجل.