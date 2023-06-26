العالم اليوم - بورصة طوكيو تتراجع بضغط من أسهم الرقائق

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 يونيو 2023 11:25 صباحاً - تكبد مؤشر نيكي الياباني خسائر للجلسة الثالثة على التوالي مع إغلاق جلسة الاثنين، بعدما أمضى اليوم متأرجحا بين مكاسب وخسائر صغيرة.

وأغلق مؤشر نيكي منخفضا 0.25 بالمئة عند 32698.81 نقطة.

وكان المؤشر القياسي تراجع بنحو 2.4 بالمئة في الجلستين السابقتين بعد صعوده على مدى عدة أشهر إلى أعلى مستوى في 33 عاما عند 33772.89 نفقطة الأسبوع الماضي.

ولم يتراجع ​​مؤشر نيكي لأكثر من جلستين متتاليتين منذ أن بدأ صعوده الحالي في منتصف مارس.

وأنهى المؤشر الأسبوع الماضي منخفضا للمرة الأولى منذ 11 أسبوعا.

وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة إلى 2260.17 نقطة.

وشهدت أسهم شركات تصنيع الرقائق أكبر التراجعات في مؤشر نيكي إذ انخفض سهم شركة طوكيو إلكترون 0.83 بالمئة وسهم شركة وأدفانتست واحد بالمئة.

ومن بين الرابحين البارزين تويوتا موتور التي ارتفع سهمها 0.98 بالمئة بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ 13 يونيو يوم الجمعة، وكذلك شركة نينتندو التي قفز سهمها 0.95 بالمئة بعد تراجعه من أعلى مستوى في 14 شهرا والذي سجله يوم الخميس.