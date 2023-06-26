عمدة موسكو: رفع كل القيود المفروضة فى العاصمة الروسية

جدة - نرمين السيد - وكان سوبيانين أعلن اليوم الإثنين يوم عطلة فى موسكو، داعيًا سكان العاصمة الروسية للامتناع عن التنقل فى أنحاء المدينة قدر الإمكان.

وكتب سوبيانين عبر "تيليجرام": "من أجل تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى، قررت فى إطار مقر العمليات، إعلان يوم الإثنين يوم عطلة باستثناء الهيئات الحكومية والشركات ذات دورة العمل المستمرة، والمجمع الصناعى العسكرى، وخدمات المدينة".

وحث سوبيانين سكان موسكو على الامتناع عن التنقل فى جميع أنحاء المدينة قدر الإمكان، كما حذّر من إغلاق محتمل لحركة المرور فى بعض الأحياء وعلى بعض الطرق.

وكانت العاصمة الروسية فعلت نظام عمليات مكافحة الإرهاب على خلفية العصيان المسلح الذى حاولت مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة تنفيذه فى روسيا.

وأعلنت المدينة إلغاء أو تأجيل الأحداث الترفيهية والعامة التى جرى الإعلان عنها مسبقًا، وحث عمدة المدينة المواطنين على التزام الهدوء وعدم الثقة إلا بمصادر المعلومات الرسمية.