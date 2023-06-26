كومان: إنشاء فريق عمل عربى لتبادل لمعلومات بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية

جدة - نرمين السيد - وجاء فى نص الكلمة:

يحتفل العالم العربى والأسرة الدولية فى السادس والعشرين من شهر يونيو من كل عام باليوم العالمى لمكافحة المخدرات إيمانا بأهمية تنسيق الجهود والوقوف صفا واحدا فى مكافحة هذه الآفة التى تشهد تزايدا مضطردا عاما بعد عام، ونظرا لأنها من أكثر الجرائم العابرة للحدود خطورة، ولما لها من تبعات مدمرة على الدول والمجتمعات والأسر والأفراد، وخاصة استهدافها للبنية الأساسية للمجتمعات "فئة الشباب"، وتحويل هذ الفئة من قوة فاعلة منتجة إلى قوة مدمرة معيقة للتنمية.

إننا فى وطننا العربى الكبير كجزء محورى من العالم، نؤمن بدورنا الفاعل فى محاربة آفة المخدرات على المستويين الإقليمى والعالمى، لأننا نواجه هذه المشكلة العالمية التى باتت تهدد مجتمعاتنا على أكثر من صعيد، فمن ناحية أصبحت عمليات الزراعة والتصنيع والتهريب للمخدرات – كما تشير التقارير الدولية – تدار من قبل عصابات إجرامية وتنظيمات إرهابية تستهدف منطقتنا العربية لتحقيق مآربها المختلفة، أو لتمويل عملياتها الإرهابية، خاصة بعد النزاعات التى طرأت فى العقد الأخير فى بعض الدول العربية. وقد أدى هذا إلى تفشى وإنتشار تعاطى أنواع جديدة من المواد المخدرة بشكل غير مسبوق، كتعاطى الميثامفيتامين والحشيش الصناعى، والتى تعد من أخطر المخدرات الحديثة فتكا بالشباب، والأسرع بقيادتهم للإدمان، إضافة إلى ما لوحظ مؤخرا من ظهور لعمليات تهريب للمواد المخدرة عبر الحدود، وما يترافق معها من مواجهات شرسة بين المهربين وسلطات إنفاذ القانون، واستخدام المهربين معدات متطورة فى عمليات التهريب ووسائل الإخفاء، وكذلك تغيير فى خطوط التهريب ولاسيما فى إستخدام المنافذ البحرية.

ومن ناحية أخرى، فإن التعديلات التى طرأت مؤخرا على جداول المواد المخدرة فى الإتفاقيات الدولية، والتى نتج عنها إجازة تقنين زراعة مادة القنب للغايات الصناعية والعلاجية، تثير الكثير من المخاوف حسب ما تشير إليه تقارير دولية من إمكانية زيادة الإقبال على تعاطى مادة الحشيش المخدر، نتيجة لزراعة هذه المادة وإساءة استخدامها، ولأنه توجد فى وطننا العربى بعض الدول المنتجة لها، ولأن بعض الدول أيضا بدأت تعد تشريعات خاصة بتقنين زراعة القنب للغايات الصناعية والعلاجية، فإنه لابد من اتخاذ كافة التدابير القانونية والإرشادية للسيطرة على هذه الزراعات وإبقائها تحت السيطرة.

إن مجلس وزراء الداخلية العرب يبذل كل جهد فى سبيل تعزيز التعاون العربى العربى، والعربى الدولى لمكافحة هذه الآفة الخطيرة، وفى هذا الصدد قرر المجلس إنشاء فريق عمل عربى للتبادل الفورى للمعلومات بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، سينظر المؤتمر العربى السابع والثلاثون المقبل لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات المقرر عقده بعمان يوم 1 نوفمبر المقبل، فى نظامه الداخلى وآلية عمله، كما قرر فى دورته الأربعين الأخيرة التى عقدت بتونس بتاريخ 1/3/2023، بناء على اقتراح من المملكة العربية السعودية تطوير استراتيجيته وآليات عمله فى مجال مواجهة المخدرات بما يمكن من ضمان الفاعلية القصوى وحماية شعوبنا العربية من الوقوع ضحية لهذه السموم الفتاكة.

إن كل هذه الإجراءات إنما تترجم حرص المجلس على كسب المعركة ضد المخدرات، وهى المعركة التى سيكون تعزيز التعاون مع دول الجوار العربى كذلك سلاحا أساسيا من أسلحتها، ويأتى فى هذا الصدد مؤتمر بغداد الدولى الأول لمكافحة المخدرات، الذى نظمته جمهورية العراق يومى 9 و10 مايو 2023، وجمع بين بعض الدول العربية وبعض دول الجوار العربى لمناقشة قضية انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية، ليشكل إجراء فى غاية الأهمية فى إطار تعزيز التعاون والجهود المشتركة.

إن تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية فى الدول العربية وعلى المستوى الدولى، مرتكز أساسى لتحقيق الأهداف المرجوة، لذا لا بد من تنفيذ الخطط والبرامج بصورة تكاملية فاعلة من خلال التعاون فى تبادل المعلومات بين الجهات المعنية حول شبكات تهريب المخدرات والمستجدات فى أنماط التعاطى وخطوط التهريب ووسائل الإخفاء، وكذلك التركيز فى عمليات التوعية على أخطار المخدرات، ولاسيما حديثة الإنتشار كالامفيتامين والحشيش المخدر والصناعى والهيروين، وغيرها.

ولأن لمتعاطى المخدرات الحق فى الحصول على فرصة للعلاج الآمن للتخلص من تعاطى المخدرات والعودة إلى المجتمع كعنصر إيجابى فاعل، فإننا نؤكد على أهمية أن تعمل كافة المؤسسات المعنية فى الدول العربية على تقديم أفضل الخدمات العلاجية والرعاية اللاحقة للمتعاطين، وإنشاء مؤسسات علاجية مناسبة تكون قادره على تقديم هذه الخدمات، ولتكون صرحا وطنيا إيجابيا وفاعلا فى محاربة هذه الآفة الخطيرة.

والله نسأل، أن يرفع عن أمتينا العربية والإسلامية، والبشرية جمعاء، كل وباء، وأن يجنبنا جميعا كل بلاء، وأن يكلل جهودنا فى مواجهة الظواهر الإجرامية جميعها بالنجاح والتوفيق، لنحقق لمجتمعاتنا ما تصبو إليه من رفاه واستقرار وتقدم ونماء.