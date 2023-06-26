جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية والسلامة الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، رفع مستوى تحذير الطوارئ من المستوى الأول "الاهتمام" إلى المستوى الثانى "الحذر"، اعتبارًا من الساعة الثالثة فجر اليوم، بسبب توسيع نطاق تحذيرات الأمطار الغزيرة فى المناطق الوسطى والجنوبية، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.





وقالت وكالة الأرصاد الجوية فى كوريا الجنوبية، إنه من المتوقع أن تتساقط على معظم البلاد أمطار بمعدلات 40 إلى 60 ملم فى الساعة، مصحوبة برياح شديدة وبرق ورعد حتى يوم 27 يونيو، مما يتطلب الاستعداد التام مسبقًا. وأشارت الوزارة إلى أنه تم إغلاق 277 طريق مشاة فى 7 حدائق وطنية أمام حركة المرور، اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، وتم تعليق تشغيل 19 عبارة على 10 طرق بحرية. وبلغت الكميات التراكمية للأمطار خلال الفترة ما بين منتصف ليل يوم 24 حتى الساعة 5:00 صباح يوم 26، 216 ملم فى المناطق الجبلية فى جزيرة جيجو 216 ملم، و201 ملم فى مدينة سيوجيبو بجزيرة جيجو، و85 ملم فى مدينة ناجو بإقليم جولا الجنوبى جنوب غرب البلاد، و67.2 ملم فى مدينة نام هيه بإقليم كيونج سانج الجنوبى، جنوب شرق البلاد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الجنوبية ترفع مستوى تحذير الطوارئ بسبب الأمطار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.