وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى يناقشون محاولة التمرد فى روسيا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء البلجيكى، ألكسندر دى كرو، إن محاولة التمرد الأخيرة فى روسيا ستكون محور الاجتماع الدورى لوزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، والمُقرر انعقاده فى لوكسمبورج، اليوم الإثنين، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "تاس" الروسية.





وفرض الوضع فى روسيا نفسه على جدول الأعمال إلى جانب البنود التقليدية بشأن الصراع فى أوكرانيا ودعم كييف. كان يفجينى بريجوجين، قائد مجموعة "فاجنر"، أعلن التمرد على القيادة العسكرية الروسية، فيما اتهمت روسيا بريجوجين بالدعوة إلى تمرد مُسلح، بعدما زعم بدون أدلة أن القيادة العسكرية الروسية، قتلت عددًا ضخمًا من مقاتليه فى ضربة جوية، مُتعهدًا بالانتقام.

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