العالم اليوم - بعد تمرد فاغنر.. الروبل الروسي يهبط لأدنى مستوى منذ 15 شهرا

انتم الان تتابعون خبر بعد تمرد فاغنر.. الروبل الروسي يهبط لأدنى مستوى منذ 15 شهرا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 يونيو 2023 01:20 مساءً - تراجع الروبل الروسي أمام الدولار لأدنى مستوياته منذ مارس 2022، مسجلا الاثنين أكبر تراجع له منذ بداية العام الجاري، وذلك وسط قلق بشأن الوضع الداخلي في روسيا عقب محاولة التمرد من جانب قوات "فاغنر".

وفقد الروبل الروسي 13 بالمئة من قيمته منذ بداية العام ليصل إلى حوالي 84.8 روبل أمام الدولار.

وتجنبت روسيا صداما بين القيادة في موسكو، ويفغيني بريغوجن، رئيس فاغنر، يوم السبت، بعد انسحاب المجموعة المدججة بالسلاح من مدينة روستوف في جنوب البلاد بموجب اتفاق أوقف زحفها السريع نحو العاصمة.

لكن الأزمة أثارت تساؤلات بخصوص قبضة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على السلطة ومخاوف بشأن الاضطراب المحتمل في إمدادات النفط والحبوب الروسية.