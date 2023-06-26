أسوأ موجة حارة.. الصين تطالب مواطنيها بالبقاء فى منازلهم

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى الصينى نادر رونج، إن درجات الحرارة وصلت إلى أرقام قياسية فى تاريخ بلاده، حيث إن درجة الحرارة فى بكين تخطت 41 درجة مئوية خلال الأيام الأخيرة، لافتًا إلى أن هذا نادرًا ما يحدث فى هذا الشهر.





وأضاف نادر رونج فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات لتجنب الظاهرة السلبية لهذه الظاهرة ودرجات الحرارة الحارة، حيث تم التوقف عن الذهاب للمدرسة فى هذا الطقس المتطرف، وهناك توقف فى أعمال الإنشاء بالأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهر، كما حرصت الحكومة على ترشيد استخدام المياه فى مواجهة حالة الجفاف الناجمة عن هذا الطقس المتطرف. وتابع الإعلامى الصينى: "جرى إطلاق حملات التوعية لكيفية التعاطى مع هذه الحالات المتطرفة من الطقس، مثل البقاء فى غرفة درجة حرارتها معتدلة وتناول الأدوية والأطعمة الخفيفة وشرب المياه، وذلك من أجل مواجهة ارتفاع درجات الحرارة". وأشار إلى أنه "من المقرر أن تنتهى هذه الموجة الحارة بعد مساء 27 يونيو وستعود الحياة إلى طبيعتها".

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