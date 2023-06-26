أمين الناتو: أحداث روسيا شأن داخلى.. ولا دليل على تحضيرها لاستخدام النووى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، أضاف ستولتنبرج، أنه "لا دليل على تحضير روسيا لاستخدام السلاح النووى".

وكان رئيس مجموعة "فاجنر" الخاصة يفجينى بريجوجين ورجاله قد أعلنوا العصيان على الجيش الروسى، وذلك على خلفية تعرض قواتهم للقصف ومقتل العديد منهم، متهمين الجيش الروسى بشن هذا القصف، فيما نفت وزارة الدفاع الروسية شن أى ضربات.

واتهم جهاز الأمن الفيدرالى الروسى بريجوزين بمحاولة التحريض على تمرد مسلح، إلا أنه تم التوصل لاتفاق بين الكرملين وقائد فاجنر، بوساطة من الرئيس البيلاروسى، إذ تراجعت قوات فاجنر عن مسيرتها تجنبا لإراقة الدماء.