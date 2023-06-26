الدفاع البريطانية: القوات الأوكرانية تكتسب زخمًا فى هجماتها باتجاه باخموت

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى تحديثها الاستخباراتى اليومى بشأن الوضع فى أوكرانيا، أن "القوات الروسية تواجه، بدلاً من ذلك، تهديدات عديدة على جبهات مختلفة، بينما اكتسبت أوكرانيا، كجزء من هجومها المضاد الأوسع نطاقا، زخمًا فى هجماتها حول باخموت وبالتحديد فى دونيتسك أوبلاست".
وأضافت أن "القوات الأوكرانية أحرزت، فى عملية متعددة الألوية، تقدمًا على الجانبين الشمالى والجنوبى للمدينة. فى حين هناك القليل من الأدلة على أن روسيا تحتفظ بأى احتياطيات مهمة من القوات البرية على المستوى التشغيلى والتى يمكن استخدامها لتعزيز مواجهة التهديدات المتعددة".
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