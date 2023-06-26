جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الداخلية، فى بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أن "الفوج الثالث فى لواء الحدود العشرين ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة، ألقى القبض على 13 متسللاً أجنبيًا حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القبض على 13 متسللا حاولوا اجتياز الحدود العراقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.