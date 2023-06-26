مصادر بمكتب المدعى العام الروسى: لم يتم إنهاء قضية قائد فاجنر

جدة - نرمين السيد - وبعد اتفاق مع قائد فاجنر، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، أن السلطات القضائية فى روسيا لن تلاحق مقاتلى قوات فاجنر قضائيًا.

وأعلن بيسكوف أنه سيتم إسقاط القضية الرئيسية عن بريجوجين، وسيغادر إلى بيلاروسيا.

ومن جانبه، وصف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ما حدث فى روسيا و"التمرد المسلح" الذى قام به مؤسس قوات فاجنر العسكرية الخاصة بأنه "خيانة وطعنة فى الظهر".