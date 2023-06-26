الهند:مصرع 12 شخصا وإصابة آخرين فى تصادم حافلتين بولاية أوديشا

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن المسؤول البارز بالشرطة فى "بيرهامبور" سارافانا فيفيك إم قوله إن الحادث وقع فى وقت متأخر من الليلة الماضية بالقرب من منطقة "ديجابهاندى" على طريق "بيرهامبور-تابابانى" حيث اصطدمت الحافلة التى كانت تقل ضيوف حفل زفاف بحافلة ركاب أخرى ما تسبب فى وقوع ضحايا.

وهرع أفراد الشرطة إلى موقع الحادث فور الإبلاغ عنه، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

يشار إلى أن الهند لديها بعضا من أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق فى العالم، حيث يقتل ويصاب مئات الآلاف من الأشخاص سنويا. وتعزى معظم الحوادث إلى القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق وتقادم المركبات.