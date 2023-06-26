الاتحاد الأوروبى ينزلق إلى ركود تقنى نتيجة تقلص الناتج المحلى

جدة - نرمين السيد - وذكر التقرير، أنه بعد انزلاق الاتحاد الأوروبى رسميًا إلى ركود تقنى بفعل تقلص ناتجه المحلى الإجمالى وانكماش اقتصاد المنطقة المكونة من 20 دولة، تباطأ اقتصاد منطقة اليورو بشكل حاد فى شهر يونيو.
ووفقا لما أفاد به التقرير، فإن قطاع التصنيع عانى من ضعف وسط ارتفاع أسعار الفائدة، ووفقا لمسح نشرته وكالة التصنيف الائتمانية الأمريكية ستاندرد أند بورز، فقد انخفض مؤشر مدير المشتريات القياسى إلى أدنى مستوى فى 5 أشهر عند 50.3 نقطة فى يونيو من 52.8 نقطة فى الشهر السابق عليه، ومستوى الـ50 نقطة هو المستوى الفاصل بين النمو والانكماش.
ومع استمرار مستويات التضخم فى الارتفاع بمنطقة اليورو، يواصل البنك المركزى الأوروبى حربه لترويض التضخم الجامح الذى يضرب المنطقة مواصلا رفع أسعار الفائدة لحين انخفاض التضخم إلى المستوى المرغوب عند 2%، ومع ذلك، فقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الإنتاج للعديد من شركات منطقة اليورو، وانخفاض كبير فى الانفاق الاستهلاكى.
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