فرنسا: إصابة فتاة بطلق نارى فى ساقها بمرسيليا

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر شرطى فرنسى لم يفصح عن هويته، حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تى فى" الإخبارية الفرنسية، اليوم الإثنين، إنه تم نقل الضحية إلى المستشفى من قبل رجال الإطفاء فى مدينة مرسيليا.
ولم تعط القناة المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.
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