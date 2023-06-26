وزيرة الخارجية الألمانية: بوتين يدمر روسيا من خلال حربه فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، أكدت بيربوك، على أن ألمانيا لن تتدخل فى الشؤون السياسية الداخلية لروسيا.

وتأتى تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية تعقيبًا على الأحداث الدراماتيكية المتسارعة التى شهدتها روسيا مؤخرًا، بعدما أعلن رئيس مجموعة "فاجنر" الخاصة يفجينى بريجوجين ورجاله، العصيان المسلح على الجيش الروسى، على خلفية تعرض قواتهم للقصف ومقتل العديد منهم، متهمين الجيش الروسى بشن هذا القصف، فيما نفت وزارة الدفاع الروسية شن أى ضربات.

واتهم جهاز الأمن الفيدرالى الروسى بريجوجين بمحاولة التحريض على تمرد مسلح، إلا أنه تم التوصل لاتفاق بين الكرملين وقائد فاجنر، بوساطة من الرئيس البيلاروسى، وتراجعت قوات فاجنر عن مسيرتها تجنبا لإراقة الدماء.