العالم اليوم - فتح تحقيق عاجل في حادث انهيار "عقار الإسكندرية"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 يونيو 2023 02:18 مساءً - بدأت النيابة العامة المصرية، الإثنين، التحقيق في حادث المبنى المنهار في الإسكندرية، حيث وصل فريق من النيابة إلى مكان الحادث لمعاينة الموقع.

وكشفت المعاينة الأولية أن العقار (المبنى) حدث فيه انشطار رأسي تسبب في سقوطه، كما أنه صادر له قرار إزالة للدور الأخير وتبين بناء دور مخالف به دون الرجوع للحي. وأمرت النيابة باستدعاء مسؤولي الحي لسؤالهم لمعرفة سبب عدم تنفيذ قرار الإزالة الخاصة بالدور الأخير بالعقار المنهار ومعرفة ملابسات الواقعة. ما قصة المبنى المنهار؟ انهار عقار مكون من 13 طابقا في حي المنتزة أول شرقي محافظة الإسكندرية، الإثنين، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

تسبب الانهيار في تواجد عدد كبير من قاطني العقار، بشارع خليل حمادة أمام محطة الصرف الصحي، تحت الأنقاض، بالإضافة إلى وجود آخرين كانوا متواجدين في سوبر ماركت أسفل العقار، وتحطم عدد من السيارات كانت تصادم تواجدها أسفل العقار.

انتقل محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف إلى موقع انهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزة أول والمكون من 14طابق، بتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تابعات الحادث على أرض الواقع.

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