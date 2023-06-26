العالم اليوم - كوريا الجنوبية تطلق صندوقا بـ 229 مليون دولار لصناعة الرقائق

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 يونيو 2023 02:18 مساءً - قررت كوريا الجنوبية إنشاء صندوق برأس مال 300 مليار وون (حوالي 229.25 مليون دولار) لضمان سلسلة القيمة المستقرة لصناعة الرقائق من خلال تعزيز قطاع الرقائق المنطقية وشركات قطع الغيار والمكونات ذات الصلة، وفقا لما قالت وزارة الصناعة.

وتعهدت شركة سامسونغ للإلكترونيات وشركة إس كيه هاينكس باستثمار 75 مليار وون مجتمعة (57 مليون دولار)، على أن يقدم بنك التنمية الكوري والبنك الصناعي الكوري والعديد من الكيانات الأخرى 75 مليار وون أخرى من تمويل السياسة للصندوق الأم، وفقًا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وأضافت أن الـ150 مليار وون (115 مليون دولار) المتبقية ستأتي من مستثمرين من القطاع الخاص.

من المتوقع إطلاق أكبر صندوق لصناعة أشباه الموصلات خلال هذا العام.

ويهدف الصندوق، على وجه الخصوص، إلى دعم شركات تصميم الرقائق الدقيقة التي تتعاقد في إنتاجها مع مصانع أخرى، التي تسمى فيبلس وتلك التي تصنع المواد والمكونات والمعدات الخاصة بصناعة الرقائق من أجل تعزيز "النظام البيئي" بشكل عام للصناعة، حيث إنها تكافح من أجل جمع الأموال وسط دورة الانكماش الصناعي ورفع أسعار الفائدة مؤخرا بحسب الوزارة.

أطلقت الدولة الصندوق بقيمة 240 مليار وون (183 مليون دولار) في عام 2017 لتحفيز نمو الصناعة والصندوق المنفصل بقيمة 120 مليار وون في عام 2020، ومن المتوقع أن ينفد الصندوقان في العام المقبل.

وقال النائب الأول لوزير الصناعة جانغ يونغ-جين ،"من المتوقع أن يساعد هذا الصندوق في صنع النسخة الكورية الجنوبية من إنفيديا (Nvidia) التي ستقود صناعة الرقائق في البلاد. وستواصل الحكومة توسيع إجراءات الدعم المختلفة".

يشار إلى أن صناعة أشباه الموصلات هي العمود الفقري لاقتصاد البلاد، وقد تعهدت الحكومة ببذل جهود شاملة لدعم الصناعة من خلال تخفيف اللوائح، وتقديم حوافز أكبر للاستثمار ورعاية المواهب.

في وقت سابق من هذا العام، أجازالمجلس الوطني تنقيحا لقانون تقييد الضرائب الخاصة، والذي أطلق عليه أيضًا قانون كيه تشيبس K-Chips ، والذي يركز على توسيع معدل الائتمان الضريبي لصانعي الرقائق.