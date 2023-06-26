العالم اليوم - بالفيديو.. حافلات تنقل الحجاج إلى مشعر منى

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 يونيو 2023 02:18 مساءً - شهد مشعر منى توافد أعداد كبيرة من حجاج بيت الله الحرام، تم نقلهم بحافلات صباح الإثنين، اليوم الثامن من ذي الحجة.

ورصد موقع "دوت الخليج" العديد من الحافلات التي تنقل الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

وصعد قرابة ثلث الحجاج للمشعر، بواسطة حافلات بلغ عددها 2100.

وشددت قوات أمن المنشآت على الحجاج الذين سيستخدمون قطار المشاعر بضرورة الالتزام بإحضار تصاريح الصعود للقطار، لتسهيل عملية الصعود والنزول.

ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بعد 7 كيلو مترات شمال شرقي المسجد الحرام، وهو حد من حدود الحرم تحيطه الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكَن إلا مدة الحج، ويحَدُّه من جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي "محسر".

ويحرم المتمتعون المتحللون من العمرة من أماكنهم سواء داخل مكة أو خارجها، حيث يبقى الحجاج بها إلى ما بعد بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة، يتوجهون بعدها للوقوف بعرفة (الوقفة الكبرى)، ثم يعودون إليها بعد "النفرة" من عرفة والمبيت بمزدلفة لقضاء أيام (10 - 11 - 12 - 13)، ورمي الجمرات الثلاث جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى إلا من تعجل.