جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للوكالة، نقلته والوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أن "قواتها فى محافظة كركوك، ألقت القبض فى كمين محكم، على أحد المطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، كان يشغل ما يسمى مسؤول العبرة فى ديوان الوافدين، وأسهم فى تسهيل عبور الإرهابيين إلى العراق من سوريا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المخابرات العراقية تلقى القبض على أحد المطلوبين من داعش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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