الفلبين: تعيين كارليتو جالفيز رئيسا لمكتب المستشار الرئاسى للسلام والمصالحة

جدة - نرمين السيد - أعلن قصر "مالاكانانج" الرئاسى فى الفلبين، اليوم الإثنين، تعيين كارليتو جالفيز، رئيسا لمكتب المستشار الرئاسى للسلام والمصالحة والوحدة خلفا لإيسيدرو بوريسيما، الذى شغل المنصب بالنيابة منذ فبراير الماضى.





وذكرت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية أن ذلك يأتى بعد أسابيع من تعيين جيلبرت تيودورو وزيرا لوزارة الدفاع الوطنى التى ترأسها جالفيز لنحو أربعة أشهر. وجالفيز هو جنرال متقاعد شغل منصب رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية خلال إدارة الرئيس السابق رودريجو دوتيرتى، وشغل لاحقا منصب مستشار دوتيرتى للسلام، والمسئول عن فريق العمل الوطنى ضد فيروس كورونا المستجد خلال ذروة جائحة الفيروس التاجى.

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