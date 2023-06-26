العالم اليوم - فيديو لحادث أليم.. مل من الانتظار فقفز من الحافلة

انتم الان تتابعون خبر فيديو لحادث أليم.. مل من الانتظار فقفز من الحافلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 يونيو 2023 03:22 مساءً - أظهر فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، رجلا وهو يترجل بشكل عادي من حافلة، كما يفعل في الوضع الطبيعي، لكنه قرر القيام بذلك هذه المرة والحافلة تسير بسرعة، مما أدى إلى إصابته.

وتم التقاط الفيديو بكاميرات مراقبة مثبتة في الحافلة، التي كانت تسير في مدينة أرخانجيلسك شمال غربي روسيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الراكب لم ينتظر توقف الحافلة، فقرر القفز من الباب وهي لا تزال تسير بسرعة، مما أدى إلى سقوطه على الأرض بقوة ونقله إلى المستشفى إثر إصابته بكسور.

من جانبه، قال السائق إنه "لم يلاحظ عدم إغلاق الأبواب" خلال سير الحافلة.