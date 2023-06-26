موسكو: السفارة الأمريكية اتصلت بالخارجية الروسية خلال تمرد فاجنر

جدة - نرمين السيد - كشفت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستى"، اليوم الإثنين، عن أن السفارة الأمريكية فى موسكو اتصلت بالخارجية الروسية خلال محاولة تمرد مجموعة فاجنر، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان رئيس مجموعة "فاجنر" الخاصة يفجينى بريجوجين ورجاله قد أعلنوا العصيان المسلح على الجيش الروسى، على خلفية تعرض قواتهم للقصف ومقتل العديد منهم، متهمين الجيش الروسى بشن هذا القصف، فيما نفت وزارة الدفاع الروسية شن أى ضربات.

واتهم جهاز الأمن الفيدرالى الروسى بريجوزين بمحاولة التحريض على تمرد مسلح، إلا أنه تم التوصل لاتفاق بين الكرملين وقائد فاجنر، بوساطة من الرئيس البيلاروسى، إذ تراجعت قوات فاجنر عن مسيرتها تجنبا لإراقة الدماء.