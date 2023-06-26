بوريل: ما حدث فى روسيا يضعف قدرتها العسكرية

جدة - نرمين السيد - قال ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، إن ما حدث فى روسيا يضعف قدرتها العسكرية، وذلك تعقيبًا على محاولة التمرد التى قادها مؤسس مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية، يفجينى بريجوجين.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، أعلن بوريل موافقة الاتحاد الأوروبى على زيادة الدعم العسكرى لأوكرانيا بـ 3.5 مليار يورو. وكان رئيس مجموعة "فاجنر" الخاصة يفجينى بريجوجين ورجاله قد أعلنوا العصيان على الجيش الروسى، وذلك على خلفية تعرض قواتهم للقصف ومقتل العديد منهم، متهمين الجيش الروسى بشن هذا القصف، فيما نفت وزارة الدفاع الروسية شن أى ضربات. واتهم جهاز الأمن الفيدرالى الروسى بريجوزين بمحاولة التحريض على تمرد مسلح، إلا أنه تم التوصل لاتفاق بين الكرملين وقائد فاجنر، بوساطة من الرئيس البيلاروسى، إذ تراجعت قوات فاجنر عن مسيرتها تجنبا لإراقة الدماء

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