رئيس الوزراء الروسى يؤكد ضرورة ضمان سيادة روسيا والالتفاف حول بوتين

جدة - نرمين السيد - وقال ميشوستين - خلال اجتماع مع نواب رئيس الحكومة اليوم الاثنين - "إن الأمر المهم فى الوقت الراهن هو ضمان سيادة واستقلال روسيا وكذلك أمن المواطنين".

وأضاف: "أن البلاد واجهت فى هذه الأيام تحديا كبيرا، جرت معه محاولة لزعزعة استقرار الوضع الداخلى فيها"، مشيرا إلى ضرورة الالتفاف حول الرئيس وضمان سيادة واستقلال روسيا وأمن المواطنين.

وأكد ميشوستين أن أعضاء الحكومة كانوا فى أماكن عملهم تحت قيادة الرئيس أثناء الأحداث الأخيرة، وتابع "لقد تصرفنا بدقة وانسجام على جميع المستويات وحافظنا على استقرار الوضع من أجل منع تدهور الأمور وحماية المواطنين من جميع التهديدات المحتملة"، مشددا على أهمية توحيد المجتمع بأسره والعمل معاً كفريق واحد والحفاظ على وحدة جميع القوى والالتفاف حول الرئيس بوتين واتخاذ قرارات دقيقة ومشتركة من أجل التنفيذ الفعال للمهام، التى حددها رئيس الدولة.

وكانت قوات من مجموعة "فاجنر" استولت السبت الماضى على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية فى مقاطعة روستوف الروسية، بعد اتهام قائد المجموعة يفجينى بريجوجين القوات المسلحة الروسية بقصف مواقع قواته.

وتم التوصل إلى اتفاق مع بريجوجين توسط فيه الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشيمكو. وقال المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، إن بريجوجين سيغادر إلى بيلاروس وسيتم تعليق القضية الجنائية ضده.

ومن جانب آخر، بحث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مع نظيره الإيرانى إبراهيم رئيسى، خلال اتصال هاتفى، اليوم الاثنين الأوضاع الدولية بما فيها التسوية السورية والاستقرار فى القوقاز.

وقال بيان للمكتب الصحفى للكرملين "إن الرئيس الإيرانى أعرب خلال الاتصال الهاتفى عن دعمه الكامل لإجراءات القيادة الروسية فيما يتعلق بأحداث 24 يونيو الجارى".

وأضاف البيان "أن الرئيسين الروسى والإيرانى بحثا القضايا الدولية، بما فيها ضمان الاستقرار فى القوقاز والتسوية السورية".

وذكر بيان الكرملين أن الاتصال الهاتفى جاء بمبادرة من الرئيس الإيرانى للتعبير عن دعمه الكامل لإجراءات القيادة الروسية بشأن الأحداث الأخيرة فى روسيا، والتى قامت بها قوات "فاجنر" العسكرية.