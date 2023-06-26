لأول مرة منذ 7 سنوات.. رئيس وزراء فيتنام يصل إلى الصين

جدة - نرمين السيد - وصل رئيس الوزراء الفيتنامى، فام مينه تشينه، إلى الصين أمس الأحد، فى أول زيارة رسمية لرئيس وزراء فيتنامى منذ سبع سنوات، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "تاس" الروسية.





وبحسب الوكالة، فمن المقرر أن يجرى رئيس الوزراء الفيتنامى محادثات مع القيادة الصينية والمُشاركة فى الاجتماع السنوى الرابع عشر للمنتدى الاقتصادى العالمى للأبطال الجدد فى تيانجين فى الفترة من 27 إلى 29 يونيو، وفقًا لوزارة الخارجية الفيتنامية. ويلتقى رئيس الوزراء الفيتنامى مع الرئيس الصينى شى جين بينج ورئيس الوزراء لى تشيانج؛ لإجراء محادثات حول إجراءات تعزيز العلاقات الثنائية، إذ تؤيد فيتنام بناء الثقة السياسية، واستمرار التعاون الدفاعى والأمنى​​، وتكثيف العلاقات التجارية والاقتصادية مع الصين. وتعد فيتنام هى رابع أكبر شريك تجارى دولى للصين، والأكبر داخل رابطة دول جنوب شرق آسيا، ففى عام 2022، بلغ حجم التجارة بين البلدين 175 مليار دولار، أى ربع إجمالى التجارة بين الصين والآسيان.

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